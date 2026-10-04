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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yeniden Beşiktaş başkanı seçilen Adalı'yı tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı paylaştı. Bak, mesajında Adalı'yı kutlayarak kendisine ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Beşiktaş Kulübünün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Serdal Adalı'yı kutluyorum. Serdal Adalı'ya ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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