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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor basınının duayen isimlerinden Öcal Uluç için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor basınımızın duayen isimlerinden Öcal Uluç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk basınında iz bırakan duayen gazeteci Öcal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA