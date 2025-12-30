Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Adalet Bakanı Tunç bir araya geldi

ANKARA, -GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir araya geldi.

İki Bakanın buluşmasında bahis ve şike soruşturmasında bu zamana kadar gelinen süreç değerlendirildi.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile Bakanlığımızda bir araya gelerek Türk sporu ve gençlerimiz için titizlikle yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Destek ve işbirlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." cümlelerine yer verdi.

Bakan Tunç ise görüşmeye ilişkin, "Bakanlıklar olarak büyük bir uyum içerisinde gençliğimiz ve geleceğimiz için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini NSosyal hesabından paylaştı.