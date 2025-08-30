Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Dumlupınar Diorama Müzesi'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimizle beraber büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bak, Dumlupınar Diorama Müzesi'nin açılış töreninde, Türkiye Cumhuriyeti'nin tohumlarının atıldığı 30 Ağustos'ta, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı topraklarda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ağustosun zaferler ayı olduğunu belirten Bak, şöyle konuştu:

"Pazartesi günü, Türklere Anadolu'nun kapısını açan Ahlat'taydık. Salı günü Malazgirt'teydik. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını, insanlarımızın, milletimizin asla esarete boyun eğmeyeceğini gösterdiği topraklardayız. Kendisinden üstün ordulara karşı büyük bir zafer kazanan milletin gururunu yaşıyoruz."

Bakan Bak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dünyaya, yedi düvele "Türkler asla boyun eğmez. Bu millet asla esaret altında kalmaz." dediği meydandan seslendiğini aktararak, "Burada düşman ordusunun bozguna uğratan kuvvetlerimiz, onları İzmir'e kadar kovalamış ve onları denize dökmüştür. Bugün gururluyuz ve tekrar bu gururu birlikte yaşamak için gençlerimizle beraber geldik." ifadelerini kullandı.

Osman Aşkın Bak, Dumlupınar Diorama Müzesi'nin hizmete sunulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Eserin burada olması, zaferlerin yaşatılması, gelenlere anlatılması, çok kıymetli. Burada neler oldu, neler yaşandı, onların animasyon şeklinde de olsa gösterilmesi, eserlerle gösterilmesi, çok kıymetli. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu törenleri organize ediyoruz, takip ediyoruz ve her yıl katılıyoruz. Gençlerimizle beraber yaşıyoruz bunu. Yine gençlerimizle beraber 110. yılını kutladığımız Çanakkale Zaferi'nde, 110 bin gencimiz Türkiye'nin dört bir yanından alarak Çanakkale'ye götürüyoruz."

Gençleri Çanakkale'ye, Malazgirt'e, Dumlupınar'a götürmenin önemine değinen Bak, "Bu topraklar için toprağa düşen şehitlerimizi, gençlere anlatmalıyız. Bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunu anlatmalıyız. O yüzden törenler yapılıyor. Gençlerimizle bütün törenlerde yer alıyoruz. Gençlerimizin bu bilinçle yetişmesini, bu vatanı sevmesini, vatanın ne kadar kutsal olduğunu anlatmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bak, Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi için, güçlü Türkiye için çalıştıklarını ifade ederek, "Bu ülkenin gençleri, ülkenin nereden nereye geldiğini görecek. Geleceğe gençlerimizle yürüyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimizle beraber büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Müze hayırlı olsun, 30 Ağustos Zafer bayramı kutlu olsun. Ülkemizi, bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi seviyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Bak, beraberindekilerle müzeyi gezdi, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.