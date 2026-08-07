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Modern Pentatlonda Büyük Hedefler

Modern Pentatlonda Büyük Hedefler
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- Hamza Yerlikaya: "Avrupa Şampiyonası'nda, 2027 Avrupa Oyunları'nda sonra da 2028 Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlonda büyük başarılar elde edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türk modern pentatlonunun uluslararası alanda büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul'da Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın yarı finallerini takip etti.

Tesisi de gezen ve çok beğendiğini dile getiren Yerlikaya, "Modern pentatlonda Avrupa Şampiyonası, Türkiye'de ilk defa düzenleniyor. Bunun en büyük özelliklerinden birisi de 2027 Avrupa Oyunları'nın bir provası olması. Avrupa Şampiyonası'na 22 ülkeden 153 sporcu katılıyor. Modern pentatlon, ülkemizin madalya umutlarının en çok yaşandığı branşlardan birisi. İlke'yi hepimiz biliyoruz. Olimpiyatlarda hep iyi mücadele etti, madalyayı da az farkla kaybetti. İnanıyoruz ki bu organizasyonda ve Avrupa Oyunları'nda sonra da 2028 Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlonda büyük başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlarda da artık modern pentatlonun söz sahibi olacağını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da modern pentatlona tüm imkanları seferber ettik. Cumhurbaşkanımız da sporcu bir isim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sporu seven, sporun her alanına hizmet eden ve yatırım yapan, bizim yolumuzu açan bir lider. Yarın finaller var. İnşallah yarın final de tribünlerimiz de dolacak ve hep birlikte bu organizasyonu düzenlemenin onurunu yaşayacağız. İnşallah, Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarın finalde İstiklal Marşı'mızı okutacak sporcularımız da olacak. Umudumuz ve hedeflerimiz büyük. Tüm branşlarda başarı için Türkiye çalışmaya devam edecek."

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ise bu branşın Türkiye'de çok geliştiğinin altını çizerek, "Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 2001 yılında kurulan, genç bir federasyon. Hızlı bir şekilde gelişen bir federasyon. İnşallah 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda da madalya alacak bir federasyonuz. Bu organizasyonla birlikte 2027 Avrupa Oyunları ve 2028'de olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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