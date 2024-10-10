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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Siirt'te Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Siirt'te Gençlerle Buluştu
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Siirt'te gençlerle bir araya gelerek, gençlik ve spor projelerini değerlendirdi. Vali Kızılkaya ile yapılan görüşmelerde, Siirt'te gerçekleştirilecek yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Siirt'te gençlerle bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Eminoğlu, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette, Siirt'te gençlik ve spor yatırımları ile gençler için yapılacak projeler ele alındı.

Eminoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi atölyelerini ziyaret etti, sporcu ve kursiyerlere spor ve eğitime yönelik tavsiyelerde bulundu.???????

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Spor

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