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Gençlik Satranç Turnuvası Gebze'de Başladı

Gençlik Satranç Turnuvası Gebze'de Başladı
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Gebze Ticaret Odası, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen Gençlik Satranç Turnuvası, 5 kategoride 355 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvanın ödülleri arasında birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira ve üçüncüye 2 bin lira verileceği açıklandı.

Gebze Ticaret Odası, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen "Gençlik Satranç Turnuvası" başladı.

İlçe Spor Salonu'ndaki organizasyona, 5 kategoride 355 sporcu katılıyor.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, oda olarak gençlere yönelik sosyal faaliyetler de düzenlediklerini söyledi.

Yarın sonra erecek turnuvada birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek.

Açılış törenine Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze Ticaret Odası meclis üyeleri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Spor
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