Gençlik Satranç Turnuvası Gebze'de Başladı
Gebze Ticaret Odası, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen Gençlik Satranç Turnuvası, 5 kategoride 355 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvanın ödülleri arasında birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira ve üçüncüye 2 bin lira verileceği açıklandı.
Gebze Ticaret Odası, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen "Gençlik Satranç Turnuvası" başladı.
İlçe Spor Salonu'ndaki organizasyona, 5 kategoride 355 sporcu katılıyor.
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, oda olarak gençlere yönelik sosyal faaliyetler de düzenlediklerini söyledi.
Yarın sonra erecek turnuvada birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek.
Açılış törenine Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze Ticaret Odası meclis üyeleri, veliler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Ümit Ülker - Spor