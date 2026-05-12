Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Kupaya 4. turdan başlayan başkent ekibi, organizasyonda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

B Grubu'nu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Gençlerbirliği, kümede kalma adına önemli bir galibiyet aldı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki başkent temsilcisi, yarı final karşılaşmasının ardından ligin son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kümede kalma adına kritik bir maça daha çıkacak.

Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sekou Koita, bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek.