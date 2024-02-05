Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor maçı için hazırlıklara başladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek Gençlerbirliği, maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, ligde dün Ahlatcı Çorum FK ile oynanan maçta görev alan futbolcular yenilenme antrenmanı yaptı. Diğer oyuncular ise saha çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular, daha sonra MAS koşusuna (Maksimum aerobik hız) geçti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.