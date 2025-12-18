Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Gençlerbirliği, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Niang ve Samed Onur'dan geldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Selahattin Altay, Kemal Elmas
Gençlerbirliği : Velho, Fıratcan Üzüm, Thalisson, Sinan Osmanoğlu, Abdurrahim Dursun, Samed Onur, Zuzek (Dk. 60 Metehan Mimaroğlu), Csoboth (Dk. 40 Dilhan Demir), Varesanovic (Dk. 46 Koita), Onyekuru (Dk. 46 Tongya), Niang (Dk. 76 Göktan Gürpüz)
Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz (Dk. 74 Ahmet Aslan), İsmail Tarım, Furkan Apaydın (Dk. 46 Musah Muhammed), İmeri, Mustafa Erdilman, Enes Öğrüce (Dk. 83 Okita), Adem Metin Türk, Ege Bilsel, Dimitrov (Dk. 74 Brazao), Ali Habeşoğlu (Dk. 67 Sulejmanov)
Goller: Dk. 18 Adem Metin Türk, Dk. 51 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Dk. 59 ve 69 Niang, Dk. 67 Samed Onur ( Gençlerbirliği )
Sarı kartlar: Dk. 62 Bahri Can Tosun, Dk. 90+5 İsmail Tarım (Sipay Bodrum FK), Dk. 64 Samed Onur, Dk. 84 Abdurrahim Dursun ( Gençlerbirliği )
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Gençlerbirliği, sahasında Sipay Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti.
18. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına kadar ilerleyen Dimitrov'un pasında, kale önünde Adem Metin Türk topu filelere gönderdi: 0-1
35. dakikada Gençlerbirliği'nin savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Adem Metin Türk'ün dar açıdan şutunda kaleci Velho gole izin vermedi.
Maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
51. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanının solundan Dimitrov'un yerden pasında, Abdurrahim Dursun'un altıpas içindeki müdahalesi sonrası boşta kalan meşin yuvarlağı Ali Habeşoğlu ağlarla buluşturdu: 0-2
59. dakikada başkent ekibi farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında topla buluşan Niang, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Bahri Can Tosun'un solundan filelere yolladı: 1-2
67. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Sağ korner bayrağının hemen yanından kullanılan serbest vuruşta Samed Onur, topu kalenin sol üst köşesine gönderdi: 2-2
69. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun sol taraftan yaptığı ortada direkten dönen topu Niang, müsait pozisyonda filelerle buluşturdu: 3-2
Gençlerbirliği, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.