Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor ile Karşılaşacak
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Maç, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Başkent ekibi, kupaya 4. eleme turundan başlarken Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 3. eleme turunda İnegölspor'u 4-0 yenerek bu tura yükseldi.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor