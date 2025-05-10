Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u 5-0 Mağlup Ederek Süper Lig'e Yükseldi

Gençlerbirliği : 0-5

YENİ MALATYAPOR: Erhan Açıkgöz (Dk. 46 Çınar Yıldızlı) - Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Yiğit Ulaş, Alperen Aslan, Eymen Avcı (Dk. 46 Emir Ulusoy), Ömer Çağrı Ataş (Dk. 61 Mehmet Veysi Yılmaz), Halil İbrahim Atçı (Dk. 70 Ekrem Anuk), Murat Şamil Güler (Dk. 70 Kemalcan Eser), Umut Taniş, Osman Katipoğlu, Enes Savucu

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk - Zuzek, Sinan Osmanoğlu (Dk. 76 Talha Necati Atay), Etebo (Dk. 41 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mimaroğlu, Samed Onur, Nalepa, Hanousek (Dk. 67 Oğuzhan Berber), Fıratcan Üzüm, Amilton (Dk. 67 Gökhan Altıparmak), Popa (Dk. 46 Gaucho)

GOLLER: Dk.2 ve Dk. 9 Popa, Dk. 50 Sinan Osmanoğlu, Dk. 63 Gaucho, Dk. 88 Gökhan Altıparmak( Gençlerbirliği )

1'inci Lig'in 38'inci haftasında Gençlerbirliği, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek ligi 2'nci sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi.

2'nci dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahasında Napela'nın pası ile buluşan Popa düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

9'uncu dakikada bu kez sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Amilton'un ortasında topa gelişine vuran Popa kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

50'nci dakikada Fıratcan Üzüm'ün ortasını yaptı. Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-3.

63'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ortasında kale sahasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Gaucho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: -04.

88'inci dakikada Gençlerbirliği bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Fıratcan Üzüm'ün pasını bekletmeden Gökhan Altıparmak'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-5.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, adını Süper Lig'e yazdırdı.