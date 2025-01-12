Üye Girişi
Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! İşte zamlı fiyatlar
DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan açıklama: Sürece katkı sunmaya hazırız

DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan ilk açıklama
Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'istisnai' adaylık sinyali

Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan 'istisnai' adaylık sinyali
Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u 3-0 İle Geçti

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u 3-0 İle Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında oynadığı maçta Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Nalepa'nın iki golle öne geçtiği maçta Djitte de bir gol attı.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada ev sahibinde Buğra sol kanattan içeriye açtığı orta kaleye yöneldi ancak top direkten döndü.

28. dakikada Gençlerbirliği'nde Fıratcan kanattan içeriye topu gönderdi. Pası alan Nalepa ön direkte vuruşunu yaptı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

45+1. dakikada ev sahibi ekipten Metehan ceza sahası ilk metrelerinden vurdu ancak top az farkla auta gitti.

51. dakikada Gençlerbirliği'nde Sinan, savunmanın arkasına topu aşırttı. Topu alan Nalepa, önündeki rakibini çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi. 2-0

65. dakikada Samed, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleciden seken topu Djitte ağlara gönderdi. 3-0

78. dakikada topu kontrol eden Ensar, sol ayağıyla şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.

Hakemler: Onur Coşkunses, Sabri Öğe, Arif Dilmeç

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Umut İslamoğlu dk. 87), Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Oğuzhan Berber, Etebo (Mikail Okyar dk. 75), Mete Kaan Demir (Ensar Kemaloğlu dk. 64), Buğra Çağıran (Samed Onur dk. 64), Nalepa, Metehan Mimaroğlu (Çağrı Fedai dk. 75), Djitte

Yedekler: Orkun Özdemir, Yatabare, Gökhan Altıparmak, Emirhan Ünal, Elias Durmaz

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Yeni Malatyaspor: Enes Salik (Çınar Yıldızlı dk. 75), Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Mehmet Taştan dk. 66), Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Erşan Yaşa, Eray Şişman, Osman Katipoğlu (Umut Tanış dk. 66), Atakan Müjde (Metehan Ünal dk. 72), Kerem Altunışık (Ömer Çağrı Ataş dk. 66), Mehmet Güneş, Enes Savucu

Yedekler: Nuri Aydın

Teknik Sorumlu: Murat Uçkun

Gol: Nalepa (dk. 28 ve 51), Djitte (dk. 65) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Enes Savucu, Yiğit Ulaş (Yeni Malatyaspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan ilk açıklama
img

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
img

Resti çekti: Ben o takıma gitmem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi

Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi
Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
ABD'deki yangının şiddeti görüntülere böyle yansıdı

ABD'deki yangın dehşeti son görüntülere böyle yansıdı
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Hangi futbolcu Galatasaray'a karşı forma giymiştir? Maradona, Messi, Pele Platini Galatasaray'a karşı oynadı mı? Hangisi, tarihinde insanların bazen kafesler içerisinde sergilendiği "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenen ülkelerden değildir? Osmanlı Devletinde "Velâdet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? Hangi gezegenin atmosferinde en fazla bulunan gaz azottur? Galatasaray'ın 2. Golünden önce el var mı Osimhen'e el var mı, HAKEM GÖRÜŞLERİ (Başakşehir - Galatasaray)? Manisa kelimesinin kökeni nedir? Hangi kelimenin kökeni "manisa" adıyla aynıdır? "Ağdiye Risalesi"nde hangi bir tarif yoktur? 18. yüzyılda kaleme alınmış, 7 bölüm ve 200'e yakın yemek tarifi içeren, Türkçe yazılmış ilk yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"nde hangisinden... Çağla Şıkel sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli kimdir, ne iş yapıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.