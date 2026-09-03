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Gençlerbirliği, Victor Orakpo'yu Kiraladı

Gençlerbirliği, Victor Orakpo'yu Kiraladı
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa'nın Nice takımından 20 yaşındaki Nijeryalı forvet Victor Orakpo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Orakpo, geçen sezon 26 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa Ligue 1 takımlarından Nice forması giyen forvet oyuncusu Victor Orakpo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 20 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Orakpo'nun kiralık transferi konusunda Fransa'nın Nice takımı ile anlaşmaya vardı. Futbola Nijerya'da FC Bako ve VOE Football Academy altyapılarında başlayan genç forvet, gelişimini FC Bayern Global Academy'de sürdürdü. Profesyonel kariyerinde ise Fransa'nın Nice, Montpellier ve Nancy takımlarının formasını giydi. Genç hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon görev yaptığı 26 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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