Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile 2-2 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. İlk yarıda 2-0 öne geçen Gençlerbirliği, ikinci yarıda Rizespor'un geri dönüşüne engel olamadı.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Ankara temsilcisi ilk yarıyı 18. dakikada Ali Sowe (kendi kalesine) ve 45. dakikada Koita'nın golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Karadeniz ekibi Rizespor'un mücadeleye ortak oldu. Rizespor 77 ve 87. dakikalarda Mithat Pala'nın attığı gollerle 2-2 beraberliği yakaladı.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

