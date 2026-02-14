Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile 2-2 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. İlk yarıda 2-0 öne geçen Gençlerbirliği, ikinci yarıda Rizespor'un geri dönüşüne engel olamadı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Ankara temsilcisi ilk yarıyı 18. dakikada Ali Sowe (kendi kalesine) ve 45. dakikada Koita'nın golleriyle 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda Karadeniz ekibi Rizespor'un mücadeleye ortak oldu. Rizespor 77 ve 87. dakikalarda Mithat Pala'nın attığı gollerle 2-2 beraberliği yakaladı.
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
