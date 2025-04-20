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Gençlerbirliği ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı

Gençlerbirliği ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı
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1'inci Lig'in 35'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği'nin golünü Popa, Bandırmaspor'un golünü ise Paixao penaltıdan kaydetti.

1'inci Lig'in 35'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

1'inci Lig'in 35'inci haftasında Gençlerbirliği ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti. Gençlerbirliği'nin golünü 4'üncü dakikada Popa kaydetti. Bandırmaspor'un golünü ise 32'nci dakikada penaltıdan Paixao'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 59'a, Bandırmaspor ise 57'ye çıkardı. 1'inci Lig'in 36'ncı haftasında Gençlerbirliği, Adanaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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