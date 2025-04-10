Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u 2-1 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Cebio Soukou'nun golüyle Ümraniyespor öne geçti, ancak Sinan Osmanoğlu ve Metehan Mimaroğlu'nun golleri ile Gençlerbirliği maçı çevirmeyi başardı.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Metehan Mimaroğlu'nun vuruşu yan yandan dışarı çıktı.
45+2. dakikada Ümraniyespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına gelen Cebio Soukou'nun şutunda kaleci Erhan Erentürk topu çelmeyi başardı.
50. dakikada Ümraniyespor'un kazandığı penaltıyı kullanan Benny'nin şutunda kaleci Erhan gole izin vermedi.
60. dakikada sağ kanattan ceza sahasına atılan pasta Cebio Soukou meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
90. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topa dokunan Sinan Osmanoğlu meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
90+2. dakikada sağ kanattan Fıratcan Üzüm'ün ortasında topu önünde bulan Metehan Mimaroğlu, meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 2-1
Hakemler: Fatih Tokail, Mumcu Taştan, Kerem İlitangil
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan (Fıratcan Üzüm dk. 77), Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Adem Eren Kabak (Mikail Okyar dk. 64), Michal Nalepa (Buğra Çağıran dk. 54), Joca, Samed Onur (Oghenekaro Etebo dk. 46), Metehan Mimaroğlu, Leo Guacho (Daniel Popa dk. 54)
Yedekler: Orkun Özdemir, Oğuzhan Berber, Gökhan Altıparmak, Umut İslamoğlu, Ensar Kemaloğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Dimitri Cavare, Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Mustafa Eser dk. 82), Atalay Babacan (Andrej Dokanovic dk. 82), Jurgen Bardhi, Cebio Soukou (Barış Ekincier dk. 88), Benny, Poyraz Efe Yıldırım (Batuhan Çelik dk. 66), Lucas Joao
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Melih Okutan, Yusuf Sertkaya, Mehmet Güneş, Furkan Apaydın, Ali Turap Bülbül
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Goller: Cebio Soukou (dk. 60) (Ümraniyespor), Sinan Osmanoğlu (dk. 90), Metehan Mimaroğlu (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Lucas Joao (dk. 73) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Michal Nalepa, Alperen Babacan, Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Burak Öksüz, Dimitri Cavare (Ümraniyespor) - ANKARA