Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda top kapma ve çıkış çalışmasıyla sona erdi.

Tuzlaspor- Gençlerbirliği maçı yarın saat 17.00'de Eyüp Stadı'nda oynanacak.

Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Spor Toto, Tuzlaspor, Spor, Haberler

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