Üye Girişi
Haberler

Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı için hazır

Güncelleme:
Abone Ol

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda takım, ısınma koşusu, koordinasyon ve pas çalışması, 5'e 2 top kapma oyunu, taktik çalışması ve çift kale maç yaptı. Gençlerbirliği'nde kart cezalısı bulunmazken, tedavileri devam eden bazı oyuncular maç kadrosunda yer almayacak.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmana, kırmızı-siyahlı ekip ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda, daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Haftanın son antrenmanı, taktik çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdirildi.

Gençlerbirliği'nde kart cezalısı bulunmazken tedavileri devam eden Abdullah Durak, Sambou Yatabare, Özgür Çek ve Alperen Babacan Tuzlaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

Kaynak: AA / Spor

Gençlerbirliği Sinan Kaloğlu Trendyol Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Süper Kupa maçı nerede, hangi statta oynanacak? FB - GS Süper Kupa maçı hangi stadyumda oynanacak? Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Derbinin hakemi kim oldu? BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim yönetecek? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title