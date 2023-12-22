Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçı için hazır
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda takım, ısınma koşusu, koordinasyon ve pas çalışması, 5'e 2 top kapma oyunu, taktik çalışması ve çift kale maç yaptı. Gençlerbirliği'nde kart cezalısı bulunmazken, tedavileri devam eden bazı oyuncular maç kadrosunda yer almayacak.
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmana, kırmızı-siyahlı ekip ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda, daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Haftanın son antrenmanı, taktik çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdirildi.
Gençlerbirliği'nde kart cezalısı bulunmazken tedavileri devam eden Abdullah Durak, Sambou Yatabare, Özgür Çek ve Alperen Babacan Tuzlaspor maçının kadrosunda yer almayacak.