Gençlerbirliği TÜMOSAN Konyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için antrenmanlara Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman ısınma, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunu ve pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Başkent ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor