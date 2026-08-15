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Gençlerbirliği taraftar kavgası golle son buldu

Gençlerbirliği taraftar kavgası golle son buldu
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Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında taraftarlar arasında kavga çıktı; Tongya'nın golüyle sakinleşti. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu ile kulübe arasında tartışma yaşandı, hakem sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe maçı sırasında Gençlerbirliği tribünlerinde çıkan kavga golle son buldu.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Kırmızı-karalı taraftarlar arasında 1-0 yenik durumdayken çıkan gerginlik büyüyerek kavgaya dönüştü. 37. dakikada Tongya'nın golüyle skorda dengeyi bulan başkent temsilcisinin taraflarları da kavgayı bırakarak golü kutladı.

İkinci yarının başında ise Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile Gençlerbirliği kulübesinden biri arasında tartışma çıktı. Hakem her 2 tarafa da sarı kart çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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