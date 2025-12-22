Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği: 4 Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Trabzonspor'un rakip yarı alandaki etkili paslaşmaları sonrası sol kanattan Muçi'nin sol ayağıyla yaptığı ortasına kale alanı önünde Augusto kafa vuruşu yaptı ve uzak köşeden ağları havalandırdı. 2-2

52. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Metehan taç çizgisi önünde buluştuğu topla son çizgiye inip arka direğe orta yaptı. Gerilerden gelen Oğulcan kafa vuruşuyla uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

58. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Göktan kale alanı ön çizgisine doğru bir orta kesti. Savunmanın arasında iyi yükselen Koita yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. 4-2

66. dakikada son çizgiye inen Zubkov, kale alanına sokulmak isterken Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada Ernest Muçi, penaltıyı gole çevirdi. 4-3

72. dakikada Gençlerbirliği'nin Göktan'la sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte hareketlenen Metehan'ın kafayla arkaya çevirdiği topa kale ağzında bomboş kalan Tongya, sağ ayağıyla gelişine dokundu topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

77. dakikada Tongya'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Koita, kaleciyle karşı karşıya kalırken müsait durumdaki Göktan'a pasını aktardı. Göktan'ın boş kaleye vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Murat Altan

Gençlerbirliği: Mario Velho, Pedro Pereira, Dimitros Goutas, Zan Zuzek, Thalisson Kelven, Dele Bashiru, Göktan Gürpüz (Abdurrahim Dursun dk. 84), Oğulcan Ülgün, Daryl Tongya, Metehan Mimaroğlu (Samed Onur dk. 90+1), Sekou Koita (Dilhan Demir dk. 90+4)

Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Furkan Ayaz Özcan, Matej Hanousek, Dal Varesanovic, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic (Serdar Saatçi dk. 40), Arsenii Batahov, Arif Boşluk (Cihan Çanak dk. 64), Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Danylo Sikan (Olaigbe dk. 64), Felipe Augusto

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Turan Deniz Tuncer, Esat Yiğit Alkurt, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Dimitros Goutas (dk. 5), Franco Tongya (dk. 31), Oğulcan Ülgün (dk. 52) Sekou Koita (dk. 58) (Gençlerbirliği), Felipe Augusto (dk. 45+2 ve 50), Ernest Muçi (dk. 67 ) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Danylo Sikan, Wagner Pina (Trabzonspor) - ANKARA