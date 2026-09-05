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Gençlerbirliği, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gençlerbirliği, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı. Çabukluk ve reaksiyona yönelik eğlenceli oyunla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasına geçildi. Antrenman taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Trabzonspor karşılaşması öncesinde Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi devam eden Cheikh Niasse ile takımla birlikte çalışmalara yeni başlayan Kevin Rodrigues'in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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