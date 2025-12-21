Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Ligdeki son karşılaşmasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan başkent ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Sipay Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı M'Baye Niang, maçta forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de Trabzonspor ile son maçını 15 Mayıs 2021'de oynadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.