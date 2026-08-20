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Gençlerbirliği, Tiago Gouveia'yı Kiralık Kadrosuna Kattı

Gençlerbirliği, Tiago Gouveia'yı Kiralık Kadrosuna Kattı
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Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Benfica'dan 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Tiago Gouveia'yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Gouveia, kariyerinde Estoril, Nice ve Benfica formaları giydi; geçen sezon Nice'te 15 lig, 7 Avrupa Ligi ve 2 kupa maçında oynadı.

GENÇLERBİRLİĞİ, Portekizli kanat oyuncusu Tiago Gouveia ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladığını açıkladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Benfica forması giyen kanat oyuncusu Tiago Gouveia'yı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, 25 yaşındaki Portekizli oyuncuyla satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. Futbola Tires ve Sporting altyapılarında başlayan Tiago Gouveia, profesyonel kariyerinde Estoril, Nice ve Benfica formaları giydi. Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 15 lig, 7 UEFA Avrupa Ligi ve 2 kupa maçında görev alan Portekizli oyuncu, bu sezon ise Benfica formasıyla UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında St. Gallen karşısında 24 dakika süre aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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