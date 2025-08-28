Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Fenerbahçe Maçı Kolay Olmayacak"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: 'Fenerbahçe Maçı Kolay Olmayacak'
Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak, karşılaşmanın zorlu geçeceğini ifade etti. Eroğlu, eksik oyuncularına rağmen en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu ve özellikle hücum hattındaki eksiklere rağmen müsabakaya iyi hazırlandıklarını söyledi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde kırmızı-karaların teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe maçı kolay bir maç olmayacak"

'Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş olabilir ama Fenerbahçe, yine Fenerbahçe'dir' diyen Hüseyin Eroğlu, "Ligde de kadro değeri anlamında güçlü bir takım. Biz en iyi şekilde elimizdeki oyuncuların en iyi durumuyla hazırlanmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe maçı kolay bir maç olmayacak. Güçlü bir takım, iyi oyuncuları var ama biz de en iyi şekilde hazırlığımızı yapıyoruz. Özellikle hücum hattında eksiklerimiz var. Belli mevkilerdeki oyuncu tercihlerimizi mevkisi olmayan adamlarla kapatmaya çalışıyoruz ama hazırlığımızı en iyi şekilde devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

