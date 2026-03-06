Haberler

Gençlerbirliği'nde yeniden Volkan Demirel dönemi

Gençlerbirliği, Levent Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Demirel, kulübün yapısını ve mevcut oyuncu grubunu tanıyan bir isim olarak yeniden göreve getirildi.

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için daha önce de takımı çalıştıran Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Levent Şahin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük koltuğuna yeniden Volkan Demirel oturdu. Kulüpten yapılan açıklamada; takımın yapısını ve mevcut oyuncu grubunu yakından tanıyan Demirel ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Demirel'in camia ile olan güçlü bağına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz."

Bu sezon başkent ekibinin başında 5 lig ve 1 kupa maçına çıkan genç teknik adam, ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 6 puan toplarken, kupada ise aldığı galibiyetle adını gruplara yazdırmayı başarmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
