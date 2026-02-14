Haberler

Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile yollarını ayırdı


Gençlerbirliği, Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdığını duyurdu ve kendisine teşekkür ederek başarılar diledi.

Gençlerbirliği, Teknik Direktör Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.

Gençlerbirliği'nde Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşma sonrası Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sayın Diyadin'e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor



