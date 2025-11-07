Gençlerbirliği Taraftarlarından Doğu Türkistan Destek Gösterisi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i sahasında ağırlıyor. Başkent ekibinin taraftarları maraton tribününde klasikleşmiş al bayrağın yanına Doğu Türkistan'ı simgeleyen gök bayrağı da astı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor