Gençlerbirliği Taraftarları Süper Lig Hedefinde Takımını Destekliyor

- Gençlerbirliği taraftarları Süper Lig yolunda takımını yalnız bırakmıyor

ANKARA - Gençlerbirliği taraftarları Süper Lig'e çıkma yolunda emin adımlar atan takımlarını yalnız bırakmıyor.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nin taraftarları, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen takımlarını yalnız bırakmıyor. Gençlerbirliği'nin, ligin 36. haftasında Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maça giden taraftarlar, deplasman yolunda İHA muhabirine konuştu. Gençlerbirliği'nin bir Süper Lig takımı olduğuna dikkat çeken taraftarlar, takımlarının şu anki mücadelesinden memnun olduklarını dile getirdi. Gençlerbirliği, taraftarların desteğiyle Adanaspor'u 5-0 mağlup ederek Süper Lig'e çıkmak için önemli bir galibiyet daha kazandı.

Uğur Kılıç: "Başarı olunca taraftar oluyor"

Gençlerbirliği'nin Son Kale tribün grubu lideri Uğur Kılıç, çocukluğundan beri tüm Gençlerbirliği maçlarına gittiğini belirterek, "Maçlara gidiyoruz, güzel arkadaşlarımızla sürekli deplasman yapıyoruz. Bu Ankara'nın heyecanı. Ben bir taraftar olarak Gençlerbirliği'nin temiz, ahlaklı olduğunu düşünüyorum. Ülkemize güzel gençler, futbolcular kazandırılması bizim için daha önemli. Başarı olunca taraftar oluyor. Bu sene de inanıyoruz ki Süper Lig'e çıkacağız. Gençlerbirliği bir kültüre bağlı olduğundan dolayı bizde küfür yok. Güzel kızlarımızın maçlara gelmesini sağlıyoruz. Aile ortamı sağlıyoruz. Gençlerbirliği'nde birlik beraberlik, aile ortamı ve Ankara'nın futbolseverlerinin rahatlıkla maça gelebileceği bir ortam sağlıyoruz" diye konuştu.

Hamit Başkaya: "Gençlerbirliği bir kolej takımı havasındadır"

1982 yılından beri Gençlerbirliği taraftarı olduğunu aktaran Hamit Başkaya, takımın başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek, "Eski taraftarlar olarak kulübümüze sürekli destek veriyor ve sahip çıkıyoruz. Yönetimimize ve başkanımıza güveniyoruz. Takımımız inşallah Süper Lig'e çıkacak. İkinci olarak çıkacağını düşünüyoruz. Eğer play-off'a kalırsa oradan da çıkacağını düşünüyoruz. Gençlerbirliği bir kolej takımı havasındadır. Gençlerbirliği'nin seyircisi çok beyefendi, centilmendir. Türkiye'de sevilen bir kulübümüz var. Bu takım geçmişte çok büyük bir başarılara imza atmıştır. Ülkemizi Avrupa Kupaları'nda başarıyla temsil etmiş bir kulübümüz. Gençlerbirliği bir başkent takımı. Başkent'in Süper Lig'de bir takımı yok. Türkiye'nin başkentinin bir takımının ligde olmasını Ankaralılar istiyor. 20 bin kişilik taraftarımızı Eryaman Stadı'nda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.