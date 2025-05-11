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Gençlerbirliği Süper Lig Kupasını Aldı

Gençlerbirliği Süper Lig Kupasını Aldı
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Trendyol 1. Lig'i ikincilikle tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Törende başkan Osman Sungur taraftarlara hitap etti.

- Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, kupasını aldı

ANKARA - Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında oynanan Yeni Malatya spor maçının ardından ikinciliğini garantileyerek Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Trendyol 1. Lig'de ikinci olarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı. Eryaman Stadyumu'nda organize edilen törende Gençlerbirliği'ne şampiyonluk kupası ve madalyalar, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve Osman Sungur tarafından takdim edildi. Törende; TFF yetkilileri, Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, teknik heyet, futbolcular ve birçok taraftar yer aldı. Murat Karahan'ın konserinin ardından Osman Sungur'un konuşması, DJ performansı, Seymen gösterisi ve kupa töreni gerçekleşti.

Kupa töreninden önce bir konuşma gerçekleştiren Gençlerbirliği Başkanı Sungur, taraftarların kendisi için çok değerli ve kıymetli olduğunu söyleyerek sporun içinden gelen biri olduğunu ve her zaman spor için savaşacağını belirtti. Yönetime, teknik heyete ve futbolculara teşekkür eden Sungur, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen Süper Lig'e çıkmayı başarmanın büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti. Başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere Ankara'nın birçok siyasi isminden tebrik mesajı aldıklarını vurgulayan Sungur, tüm Süper Lig takımlarından da 'Hoş geldiniz' mesajı aldıklarını aktardı. Konuşmasının ardından taraftara 'Haydi gençler' tezahüratını yaptıran Sungur, kupa seremonisi için sahneden indi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor
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