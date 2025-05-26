Gençlerbirliği, Süper Lig'e Yükselmenin Ardından 34 Loca İçin Talep Topluyor
Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü, Eryaman Stadı'ndaki 34 loca için 30 Mayıs Cuma gününe kadar talep toplamaya başladı. Başvurular 'loca@genclerbirligi.org.tr' adresi üzerinden alınacak.
Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü, Eryaman Stadı'ndaki 34 loca için talep toplamaya başladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, her biri 18 kişi kapasiteli toplam 34 loca için "loca@genclerbirligi.org.tr" mail adresi üzerinden 30 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar talep toplanacağı ifade edildi.
Alınan taleplerin değerlendirilip, başvuru sahiplerine dönüş sağlanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor