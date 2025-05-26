Gençlerbirliği, Süper Lig'e Yükselmenin Ardından 34 Loca İçin Talep Topluyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'e Yükselmenin Ardından 34 Loca İçin Talep Topluyor
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Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü, Eryaman Stadı'ndaki 34 loca için 30 Mayıs Cuma gününe kadar talep toplamaya başladı. Başvurular 'loca@genclerbirligi.org.tr' adresi üzerinden alınacak.

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü, Eryaman Stadı'ndaki 34 loca için talep toplamaya başladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, her biri 18 kişi kapasiteli toplam 34 loca için "loca@genclerbirligi.org.tr" mail adresi üzerinden 30 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar talep toplanacağı ifade edildi.

Alınan taleplerin değerlendirilip, başvuru sahiplerine dönüş sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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