Gençlerbirliği, Süper Lig'e Yükselişini Taraftarlarıyla Kutladı

4 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, taraftarlarla birlikte şampiyonluğu Eryaman Stadyumu'nda kutladı.

1'inci Lig'i 68 puanla 2'nci sırada tamamlayan Gençlerbirliği, 4 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükseldi. Başkent ekibi şampiyonluğu, Eryaman Stadyumu'nda düzenlenen ve binlerce taraftarın katıldığı törenle kutladı. Düzenlenen kupa töreninde Seymenler Ankara havası oynadı. Futbolcular ve teknik ekip şarkılar eşliğinde alana geldi ve kupa töreni düzenlendi. Organizasyonda yönetim, futbolcular ve taraftarlar tezahüratlarda bulunup, marşlar söylediler.

Daha sonra taraftarlara seslenen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, "Karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen inançla, azimle, el birliğiyle kulübümüzü Süper Lig'e çıkardık. Kısa bir süre ara verdiğimiz, hakkımız olan, olmamız gereken yere geri döndük. Biz Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorduk; birçok zorluk, önümüze çıkan engeller bunların hiçbiri bizi yıldıramadı ve Süper Lig'de olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.