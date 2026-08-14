Gençlerbirliği-Fenerbahçe yarın: 11 yıllık galibiyet hasreti

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Gençlerbirliği, geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki maçı da 3-1'lık skorlarla kaybetti.

Başkent temsilcisi, 50. sezonunu geçireceği Süper Lig'deki en önemli başarılarını, 1965-1966 ve 2002-2003 sezonlarını 3. sırada tamamlayarak elde etti.

Kırmızı-siyahlılar, 5 kez teknik direktör değişikliğine gidilen ve 3 başkanın görev yaptığı 2025-2026 sezonunu, 34 puanla (9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet) 14. sırada tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'e döndükten sonraki ilk sezonunda (2025-2026) sıkıntılı bir süreç geçirmesine rağmen Metin Diyadin'in yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından 2'de 2 yaparak kümede kaldı.

Başkent ekibinde sezon öncesi yapılan genel kurulda başkanlığa yeniden Haydar Arda Çakmak getirildi.

Ankara'nın Süper Lig'deki tek temsilcisi kırmızı-siyahlılar, sezona Kayseri, Düzce ve Ankara'da yaptığı çalışmalarla hazırlandı.

Gençlerbirliği, rakibini Ankara'da 11 yıldır yenemiyor

Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında sahasında 11 yıldır galip gelemiyor.

İki takım arasında Ankara'da oynanan son 7 resmi maçta Fenerbahçe 5 galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti.

Gençlerbirliği, rakibi karşısında başkentte son galibiyetini 15 Mart 2015'te 2-1'lik skorla elde etti. Bu karşılaşmada da Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak İsmail Kartal vardı.

İrfan Can Eğribayat ve Salih Uçan'ın lisansları çıkarıldı

Gençlerbirliği, yaz transfer döneminde şu ana kadar Portekizli sol bek Kevin Rodrigues, stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu, orta saha oyuncusu Zafer Göktuğ Erdem ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer yasağını dün kaldırdıktan sonra İrfan Can ile sözleşme imzaladığını duyuran başkent temsilcisi, 28 yaşındaki kalecinin yanı sıra 2 yıl anlaşmaya vardığı Salih Uçan'ın da lisansını çıkardı.

Fenerbahçe'de transfer edilen İrfan Can Eğribayat, görev alması durumunda eski takımına karşı forma giyecek.

Onyekuru ve Niang ile yollar ayrıldı

Transfer edildiğinde kariyeriyle kırmızı-siyahlı taraftarları heyecanlandıran ancak beklentileri karşılayamayan Henry Onyekuru ve Senegalli santrfor M'Baye Niang ile yollar ayrıldı.

Sözleşmesini fesheden isimlerden Metehan Mimaroğlu Trabzonspor, kaleci Erhan Erentürk ise Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ile anlaştı.

Ayrıca geçen sezonu kiralık olarak Gençlerbirliği'nde geçiren ve performansıyla başkent ekibinin ligde kalmasında önemli rol oynayan Portekizli kaleci Ricardo Velho da takımdan ayrıldı.

Velho ve Erhan Erentürk'ün ayrılığının ardından geçen sezonun ikinci yarısında Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen kaleci Gökhan Akkan takıma döndü.

Kaynak: AA