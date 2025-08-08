Gençlerbirliği, Süper Lig'de Samsunspor ile Karşılaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek. Başkent ekibi, Süper Lig'e 4 yıl aradan sonra dönerken, yeni oyuncularla güçlenerek iyi bir sonuç almak için sahada olacak.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Süper Lig'e 4 yıl sonra dönen Gençlerbirliği, geçen sezonu 3. bitiren Samsunspor karşısında sahadan iyi bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Başkent temsilcisi, 49. sezonunu geçireceği Süper Lig'deki en önemli başarılarını, 1965-66 ve 2002-03 sezonlarını 3. sırada tamamlayarak elde etti.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de geçen sezonu 68 puanla 2. sırada bitirerek Süper Lig'e çıktı.

Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi kırmızı-siyahlılar, sezona Bolu kampı ve tesislerindeki çalışmalarla hazırlandı.

Amilton gitti, Onyekuru geldi

Süper Lig'de yeniden kalıcı olmayı hedefleyen Gençlerbirliği, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna 10 oyuncu kattı.

Türkiye'de daha önce Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'nun transferiyle dikkati çeken Gençlerbirliği, ayrıca Gökhan Akkan, Dimitrios Goutas, Moussa Kyabou, Thalisson Kelven da Silva, Abdurrahim Dursun, Pedro Pereira, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz ve Dilhan Demir'i renklerine bağladı.

Başkent temsilcisinin geçen sezonki başarısında önemli pay sahibi Brezilyalı futbolcu Amilton ise sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Afişlerdeki o ifade ne anlama geliyor? MHP'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı

RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.