Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Golü 78. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
45+2. dakikada konuk ekipte sağ kanattan gelişen atakta Leonardo Kappel, meşin yuvarlağı içe çevirdi. Ceza sahası içinde Uchenna Ogundu meşin yuvarlağa dokunamadı.
78. dakikada Gençlerbirliği'nde sağ kanatta topla buluşan Buğra topu sürdükten sonra pasını içeri çevirdi. Kaleciyi geçen pas Metehan'ın önüne düştü. Metehan'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Beyaz, Mehmet Akpınar
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan (Fıratcan Üzüm dk. 76), Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Adem Eren Kabak (Buğra Çağıran dk. 74), Joca, Michal Nalepa (Samed Onur dk. 76), Ensar Kemaloğlu (Mikail Okyar dk. 46), Metehan Mimaroğlu, Daniel Popa (Leo Gaucho dk. 46)
Yedekler: Orkun Özdemir, Oğuzhan Berber, Gökhan Altıparmak, Umut İslamoğlu, Emirhan Ünal
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Şanlıurfaspor: Abdülkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Zach Muscat (Leandro Kappel dk. 32), Philip Gameli, Nafican Yardımcı (Çağrı Giritlioğlu dk. 85), Chukwuma Akabueze (Safa Kınalı dk. 85), Hasan Hüseyin Acar, Uchenna Ogundu, Alpay Çelebi, Amar Begic (Ahmet Yazar dk. 85), Bouly Sambou (Okyere Wriedt dk. 62)
Yedekler: Enes Kalyoncu, Tokotaev Erzhan, Fatih Eren, Seyit Gazanfer, Hakan Erçelik
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: Metehan Mimaroğlu (dk. 78) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ensar Kemaloğlu, Buğra Çağıran, Joca (Gençlerbirliği) Leandro Kappel (Şanlıurfaspor) - ANKARA