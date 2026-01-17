Haberler

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Eryaman Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk edecek. Maç saat 17.00'de başlayacak ve Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Ligdeki son karşılaşmasında Trabzonspor'u evinde 4-3 yenen başkent ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle puan tablosunun 11. basamağında yer alıyor.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Komşuda kritik bölge el değiştiriyor! İlk askeri birlik giriş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar

İstanbul'da yeniden kar alarmı! Tarih verildi
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar

İstanbul'da yeniden kar alarmı! Tarih verildi
40 yaşındaki Edin Dzeko'ya sürpriz talip

40 yaşındaki Dzeko'ya sürpriz talip
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Uraloğlu, canlı yayını apar topar kesmek zorunda kaldı