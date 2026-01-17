Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Eryaman Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk edecek. Maç saat 17.00'de başlayacak ve Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.
Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.
Ligdeki son karşılaşmasında Trabzonspor'u evinde 4-3 yenen başkent ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle puan tablosunun 11. basamağında yer alıyor.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor