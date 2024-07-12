Gençlerbirliği, Samed Onur'u transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Samed Onur'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, son olarak Sakaryaspor formasını giyen Samed Onur'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya'nın Düsseldorf takımının altyapısında futbola başlayan Samed Onur, sırasıyla Bayer Leverkusen 17 ve 19 Yaş Altı, Fatih Karagümrük ve Sakaryaspor formalarını terletti.