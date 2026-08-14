Gençlerbirliği, Salih Uçan'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı
Gençlerbirliği, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli, Başakşehir, Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giydi. Salih Uçan, 359 maçta 23 gol ve 47 asistlik performans sergiledi. Bu transferle Gençlerbirliği, orta sahasını deneyimli bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor.
Gençlerbirliği, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Başkent temsilcisi, son olarak Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki orta saha Salih Uçan'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. Daha önce Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli, Başakşehir Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen tecrübeli oyuncu, kariyerinde çıktığı 359 maçta 23 gol atmasının yanı sıra 47 de asist yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı