Gençlerbirliği, Salih Uçan'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Gençlerbirliği, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Başkent temsilcisi, son olarak Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki orta saha Salih Uçan'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. Daha önce Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli, Başakşehir Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen tecrübeli oyuncu, kariyerinde çıktığı 359 maçta 23 gol atmasının yanı sıra 47 de asist yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı