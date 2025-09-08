Haberler

Gençlerbirliği, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde çeşitli pas organizasyonları ve çift kale maçla hazırlık yaptı. Tedavi süreci tamamlanan Henry Onyekuru da takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonları çalıştı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve MAS (maksimum aerobik hız) koşusuyla tamamlandı.

Tedavi süreci tamamlanan Henry Onyekuru, takımla çalıştı.

Çaykur Rizespor- Gençlerbirliği maçı, 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

