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Gençlerbirliği, Onursal Başkan İlhan Cavcav'ın Mezarı'nı Ziyaret Etti

Gençlerbirliği, Onursal Başkan İlhan Cavcav'ın Mezarı'nı Ziyaret Etti
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Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü, yönetimi, teknik kadrosu ve taraftarlarıyla birlikte Onursal Başkan İlhan Cavcav'ın mezarını ziyaret ederek kırmızı karanfiller bıraktı ve dua etti.

- Gençlerbirliği camiası, İlhan Cavcav'ın mezarını ziyaret etti

ANKARA - Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü'nün yönetimi, teknik kadrosu, oyuncuları, personeli ve taraftarları İlhan Cavcav'ın mezarını ziyaret etti.

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü'nün yönetimi, teknik kadrosu, oyuncuları, personeli ve taraftarları, kazandıkları kupayla birlikte Onursal Başkan İlhan Cavcav'ın mezarını ziyaret etti. Kulüp başkanı Osman Sungur, sportif direktör Ali Ekber Düzgün, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takım kaptanları Sinan Osmanoğlu ve Amilton ve taraftarlardan oluşan grup Cavcav'ın mezarına kırmızı karanfil bıraktı. Kazanılan kupa Cavcav'ın mezarı başına koyuldu. Cavcav'ın mezarının başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÖZKAN - Spor
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