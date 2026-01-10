Haberler

Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu 17 Ocak'a ertelendi

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bir hafta ertelendi. Toplantıda 6 Aralık'ta başkanlığa seçilen Arda Çakmak, daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak için tekrar genel kurul kararı alınacağı bilgisini verdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için haftaya ertelendi.

Kırmızı-siyahlı kulübün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk toplantısında yeterli üye sayısına ulaşılamadı.

Olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluğa bakılmaksızın 17 Ocak Cumartesi günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 10.00'da yapılacak.

Başkent ekibinin, 6 Aralık'taki olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak seçilmişti.

Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesi üzerine son anda salona gelerek seçime giren Çakmak, başkanlığa getirildikten sonraki teşekkür konuşmasında, "Üzerinde çalışmış, daha güçlü yönetim kurulu listesi" oluşturmak için yeniden genel kurul kararı alınacağını belirtmişti.

