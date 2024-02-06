Gençlerbirliği'nin eski futbolcusundan Fenerbahçe'nin eski basketbolcusuna makaslı tehdit

Fenerbahçeli eski basketbolcu çocuklarıyla birlikte Belgrad'da bir oyun parkındayken Nikola Petkovic, Bjelica'nın yanına gitti. Petkovic, Bjelica'ya tehdit ve sözlü saldırıda bulundu.

İddialara göre Nikola Petkovic elindeki makasla Bjelica'yı otoparka doğru gelmesi için çağırdı ve kendisini öldürmekle tehdit etti.

Olaya şahit olan pek çok kişi yaşananları doğrularken Nemanja Bjelica'nın ve ailesinin durumunun iyi olduğu da ifade edildi.

Haberde Bjelica ve ailesine saldırıyı gerçekleştiren eski futbolcu Nikola Petkovic'in yaşananların ardından tutuklandığı bildirildi.

NEMANJA BJELİCA KİMDİR

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla NBA'in yolunu tutan ve 2022 yılında Golden State Warriors formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Bjelica daha sonrasında Fenerbahçe Beko'ya geri dönmüştü.

Sırp yıldız, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle Sarı-lacivertlilerde fazla forma şansı bulamamış ve sezon başında ülkesinin takımlarından Kızılyıldız'a transfer olmuştu.