Gençlerbirliği'nin Düzce kampı başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon öncesi üçüncü etap çalışmaları için Düzce'de kampa girdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon öncesi üçüncü etap çalışmaları için Düzce'de kampa girdi.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, üç günlük iznin ardından Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan kampın ilk antrenmanı, isabetli pas organizasyonlarıyla devam etti.
Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapma çalışan başkent ekibi, günü gruplar halinde dönüşümlü çift kale maçla tamamladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.