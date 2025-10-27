Haberler

Gençlerbirliği'nden TFF'ye Bahis Skandalı Tepkisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili açıklamasına tepki göstererek federasyondan gerekli adımları kararlılıkla atmasını beklediklerini bildirdi. Kulüp, temiz ve adil futbol vurgusu yaptı.

Trendyol Süper Lig kulüplerinden Gençlerbirliği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili açıklamasına yönelik, federasyonun gerekli adımları kararlılıkla atmasını beklediklerini bildirdi.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Türk futboluna olan inancımızı koruyor, federasyonun gerekli adımları kararlılıkla atacağına dair beklentimizi yineliyoruz. Gençlerbirliği Spor Kulübü, her koşulda temiz futbolun yanında, futbolun özündeki adaletin savunucusu olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun futbol kamuoyunu derinden sarsan açıklamalarının dikkatle takip edildiği belirtilen açıklamada, "Gençlerbirliği, olarak 1923 yılından bu yana temiz spor, dürüst rekabet ve futbolun ahlaki değerlerine bağlılık ilkelerini esas alan bir anlayışı temsil etmekteyiz. Bu kapsamda, şeffaflık ve hesap verebilirlik, futbolun tüm paydaşlarını kapsayan soruşturma, kurumsal sorumluluk ve etik duruş ile güvenin yeniden tesisini önemsiyoruz." denildi.

Keçiörengücü ve Ankaragücü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Kulübü de konuyla ilgili, "Açıklamaları büyük bir dikkat ve üzüntüyle takip ettik. Sahada adaleti tesis etmesi gereken hakemlerin bahis faaliyetlerine karışmaları ve kişisel çıkarları uğruna maçları manipüle etmeleri asla kabul edilemez. TFF'nin bu adımını takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. TFF bu süreci daha da derinleştirerek, bahis oynayan hakemlerin kimler olduğunu, hangi maçlarda ve ne şekilde bu eylemlerde bulunduklarını şeffaf biçimde kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Sahadaki alın terine gölge düşüren kişiler futbol camiasından ayıklanmalıdır." açıklamasını yaptı.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Nuri Muhammet Yaman ise açıklamasında şunları kaydetti:

"TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün yaptığı açıklamalar, Türk futbolunda adalet ve güvenin ne kadar önemli bir noktada olduğunu bir kez daha göstermiştir. MKE Ankaragücü olarak, adil, temiz ve dürüst futbol anlayışını sonuna kadar destekliyoruz. Futbolun sadece sahada kazanıldığı, emeğin ve mücadelenin ön planda olduğu bir düzenin yeniden tesis edilmesi en büyük temennimizdir. Kulübümüz, bu süreçte Türk futbolunun itibarını ve adaletini koruyacak her adımın yanında olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Milyonlarca İstanbullu'nun uykularını kaçıran iddiada mahkemeden karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail terör estiriyor! O ülkeye saldırdılar
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.