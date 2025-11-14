Haberler

Gençlerbirliği'nden Olağanüstü Seçim Kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 29 Kasım'da yapılacağını açıkladı. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Gençlerbirliği Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 29 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirileceğini ancak bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ise 6 Aralık Cumartesi günü son toplantının yapılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 13 Kasım tarihinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'mizde yaptığı toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı almış bulunmaktadır. Olağanüstü genel kurul toplantısının, 29 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 6 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Nejat Uygur Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın, belirlenen gündem dahilinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi

Yürek yakan kare! Şehit babasını böyle bekledi
Muazzez Abacı'nın mal varlığı konuşulurken yakın dostundan açıklama

Muazzez Abacı'nın mirası ne kadar? Gerçek canlı yayında ortaya çıktı
Kağıthane'deki patlamada yeni görüntüler! Yaralanan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı

Patlamada yeni görüntüler! Yaralı kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.