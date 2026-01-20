Haberler

Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Güncelleme:
Gençlerbirliği Kulübü, olağanüstü genel kurulda göreve gelen yeni yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımını gerçekleştirdi. Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yönetim ilk toplantısını Beştepe Tesisleri'nde yaptı.

Kulübün açıklamasına göre 17 Ocak Cumartesi günkü olağanüstü genel kurulda göreve getirilen Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı.

Başkent temsilcisinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:

Haydar Arda Çakmak: Başkan

Adnan Duman: Başkan vekili

Ahmet Turgut: Başkan yardımcısı

Arif Ölmez: Başkan yardımcısı

Hakan Kaynar: Genel Sekreter

Mehmet Şanal: Basın sözcüsü

Zekai Arslan: Sayman

Harun Erol: Futbol şube sorumlusu

Ahmet Orkun Taştan: Tesisten sorumlu asbaşkan

Seçkin Altınel: Mali işlerden sorumlu asbaşkan

Gün Emre İçer: TFF ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan

Tolga Arslan: Altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Metin Türeli: Stadyumdan sorumlu asbaşkan

Bahri Kavak: Gelir getirici faaliyetlerden sorumlu asbaşkan

Hüseyin Şen: Kamu kurumları ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan

İbrahim Ethem Koşar: Kamu kurumları ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan

Ali Osman Avşar: TFF ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan

Mehmet Doğru: Reklam ve sponsorluklardan sorumlu asbaşkan

Sevder Oyman: Bütçe disiplininden sorumlu asbaşkan

Nilüfer Bircan: Amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Evren Han: Taraftarlar ile ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Ertuğrul Beray Ardıç: Altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Murat Kahramaner: Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Rıfat Songür: Reklam ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Haluk Kara: Futbol şube sorumlusu asbaşkan

