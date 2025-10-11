Haberler

Gençlerbirliği'nde Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Açıklandı

Osman Sungur'un istifasından sonra Gençlerbirliği Kulübü'nde yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya başkanlığa seçildi. Yeni yönetim kurulunun görev dağılımı kulübün internet sitesinde duyuruldu.

Buna göre kırmızı-siyahlı ekibin yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:

Başkan: Mehmet Kaya

Başkan vekili: İsmail Geliç

Başkan yardımcısı: Erhan Kızılmeşe

Genel sekreter: Taner Ünlü

Sayman: Adem Becerikli

Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Serkan Yıldız

Asbaşkan: Mithat Akar, Özer Yıldırım, Abdulfettah Doğan, Aykut Çakmaklı

Yönetim kurulu üyesi: Ömer Faruk Fukara, Mehmet Selvi, Kenan Memiş, Rıfat Songür, Canpolat Aras, Eyüp Taymur, Mücahit Şentürk, Süleyman Yurtseven, Fuat Yılmaz, Yalçın Artukoğlu, Tuğba Koç Erciyas, Yavuz Fuat Yılmaz, Mete Baykara, Mehmet Hakan Onkur, Coşkun Balkan.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
