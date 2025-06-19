Gençlerbirliği'nde Yeni Yönetim Görev Dağılımı Yaptı

Gençlerbirliği'nde Yeni Yönetim Görev Dağılımı Yaptı
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Gençlerbirliği Kulübü'nde başkanlığa seçilen Osman Sungur, yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını belirledi.

Gençlerbirliği Kulübünde yenilen başkanlığa seçilen Osman Sungur yönetiminde ilk toplantısını yapan yönetim kurunda görev dağılımı yapıldı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Osman Sungur başkanlığındaki yönetimde Erhan Kızılmeşe başkanvekili, Taner Ünlü genel sekreter, Adem Becerikli sayman, Serkan Yıldız mali işlerden sorumlu asbaşkan, Hakan Kaynar da basın sözcüsü olarak görevlendirildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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