Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in yardımcıları belli oldu

Gençlerbirliği Kulübü, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Metin Diyadin'in ekibinde yer alan antrenörleri duyurdu.

Kulübün açıklamasına göre teknik heyette Özcan Bizati, Ergin Keleş, Doğa Kaya ve Mustapha Yatabare yardımcı antrenör, Yusuf Yardımcı kaleci antrenörü, Alper Karaman atletik perfomans antrenörü, Tolga Sayın ve Mert Arda Açıkgöz ise analiz antrenörü olarak görev yapacak.

Kırmızı-siyahlılarda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından başkanlık değişimi nedeniyle istifa eden teknik direktör Volkan Demirel'in yerine Metin Diyadin göreve getirilmişti.